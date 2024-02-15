WP назвала американского политика, который принимает важные решения по Украине

Самые важные решения по Украине принимает не украинское правительство, а спикер палаты представителей США, член Республиканской партии Майк Джонсон. Об этом пишет газета The Washington Post.

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В материале отмечается, что возможность принимать решения находится не у «бывшего телевизионного комика» Владимира Зеленского, а у «ранее мало кому известного юриста из Луизианы» Джонсона, который в прошлом году занял пост спикера. Республиканец будет использовать все рычаги глобальной власти, что повлиять на внешнюю политику США в отношении Украины «в пользу Америки».

Автор публикации подчеркивает, что сейчас Киев и ее союзники с опаской наблюдают за происходящим в конгрессе, в надежде, что решение по дальнейшей помощи Киеву в конечном счете получит одобрение.

Напомним, что на этой неделе сенат принял законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов. Авторы документа исключили из него пункты о финансировании дополнительных мер по охране границы и реформы для борьбы с миграционным кризисом в США.