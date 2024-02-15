Эрдоган рассказал о поисках мирного решения по Украине

"Мы можем снова попытаться и открыть дверь к миру [в контексте конфликта на Украине], управляя процессами, ориентированными на результат и свободными от внешнего влияния. Мы продолжаем эти поиски в ходе контактов как с господином Путиным, так и с господином Зеленским. Мы с самого начала подчеркиваем, что справедливый мир лучше войны, и стремимся делать все свои шаги с этим пониманием. Если мы хотим мира, мы обязательно найдем способ его достичь", -цитирует Эрдогана телеканал TRT. ТАСС