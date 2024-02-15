Конгрессвумен послала Дэвида Кэмерона в ответ на просьбу одобрить помощь Киеву
Член Конгресса США Марджори Тейлор-Грин послала главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который ранее призвал конгрессменов одобрить новый пакет помощи Украине. Об этом сообщает Sky News.
Ранее Кэмерон в авторской статье для газеты The Hill призвал Соединенные Штаты и европейских союзников поддержать Киев. Он провел параллели с событиями XX века, заявив, что не хочет, чтобы страны Запада «показали слабость, продемонстрированную перед Гитлером в 30-е годы прошлого века». Он повторил неоднократно озвученный призыв к членам Палаты представителей Конгресса утвердить пакет финансовой помощи для Украины.
Сотрудник прессы спросил у Тейлор-Грин, как она относится к словам Кэмерона и является ли она «сторонником умиротворения Путина».
«Я думаю, что мне действительно все равно что скажет Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление и мне не нравится подобное выражение. Кэмерону следует беспокоится о собственной стране и если честно, то он может поцеловать меня в задницу», — сказала конгрессвумен.
В социальных сетях политик добавила, что Кэмерону стоит «озаботиться нацистами в украинской армии» и добавила, что все уже сыты по горло абсурдным навешиванием ярлыков. Это, по мнению Тейлор-Грин, не заставит ее финансировать Киев.