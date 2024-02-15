Конгрессвумен послала Дэвида Кэмерона в ответ на просьбу одобрить помощь Киеву

«Я думаю, что мне действительно все равно что скажет Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление и мне не нравится подобное выражение. Кэмерону следует беспокоится о собственной стране и если честно, то он может поцеловать меня в задницу», — сказала конгрессвумен.