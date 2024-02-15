В НАТО высказались об Украине, ссылаясь на слова Путина

Экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят заявил, что Россия готова к переговорам по Украине при условии, что Запад прекратит поддержку Киева оружием. Об этом он сообщил Weltwotche, ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону. Газета.Ru

«Владимир Путин сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение военной поддержки Украины», — отметил Харальд Куят в эфире Weltwoche. Путин в ходе интервью с Карлсоном также отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины и даже сейчас готова на мирное разрешение ситуации. Ura.Ru