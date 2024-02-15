Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами без исключения

"В основе белорусской внешней политики - принципы уважения, равноправия и справедливости. Мы готовы к диалогу со всеми странами без исключения", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко подчеркнул, что Минск исходит из того, что повышение качества жизни людей возможно при условии поддержания безопасности, справедливого мира, справедливого распределения ресурсов и результатов труда.

"Этого можно добиться, если будем работать сообща, а не порознь. Только через мир и стабильность мы сумеем гарантировать достойное будущее нашим детям и внукам", - отметил президент.

"Готовы к вашим встречным предложениям, которые органично впишутся в достижение данных целей в части совместных проектов, обмена опытом и совершенствования новейшими разработками", - добавил президент.

Он также подчеркнул, что белорусские власти являются "приверженцами единой и неделимой безопасности, выступают за новый, более справедливый миропорядок, за возможности для развития и достойного будущего для всех народов, а не только для так называемого золотого миллиарда".