Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами без исключения
Белоруссия готова к диалогу со всеми странами без исключения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов восьми зарубежных стран - Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Турции, Японии, Непала, Султаната Оман и Гвинейской Республики.
"В основе белорусской внешней политики - принципы уважения, равноправия и справедливости. Мы готовы к диалогу со всеми странами без исключения", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".
Лукашенко подчеркнул, что Минск исходит из того, что повышение качества жизни людей возможно при условии поддержания безопасности, справедливого мира, справедливого распределения ресурсов и результатов труда.
"Этого можно добиться, если будем работать сообща, а не порознь. Только через мир и стабильность мы сумеем гарантировать достойное будущее нашим детям и внукам", - отметил президент.
По его словам, белорусы взяли курс на модернизацию, техническое переоснащение производств, создание новых рабочих мест и сокращение затрат.
"Готовы к вашим встречным предложениям, которые органично впишутся в достижение данных целей в части совместных проектов, обмена опытом и совершенствования новейшими разработками", - добавил президент.
Он также подчеркнул, что белорусские власти являются "приверженцами единой и неделимой безопасности, выступают за новый, более справедливый миропорядок, за возможности для развития и достойного будущего для всех народов, а не только для так называемого золотого миллиарда".