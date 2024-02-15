Украине предрекли участь Косово из-за помощи США

Украине следует опасаться разделить участь Косово, поскольку США теряют интерес к делам других стран после того, как американский бизнес выжмет из них все. Об этом сообщает газета Politico.

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Издание напомнило о конфликтах с участием США в последние десятилетия, в том числе в Ираке, Афганистане и Косово. Во всех случаях политическая воля Вашингтона к дальнейшему содействию государствам исчезала, как только крупные компании получали максимальную выгоду из американского присутствия. Сама помощь Соединенных Штатов странам в зоне боевых действий высоко ценится, однако Киеву следует «понимать, что за этим последует» и задуматься, выиграет ли Украина от участия Белого дома в своей судьбе.

Politico также отметило, что список зарубежных вмешательств США в последние десятилетия показывает, что Вашингтон «лучше умеет вести войны, чем разбираться с их последствиями». По оценкам издания, Косово стало «выгодным вложением» для работающих там американских компаний, однако сама страна даже спустя десятилетия поддержки Соединенных Штатов остается на грани экономического краха — там фиксируется самый большой уровень безработицы в Европе.