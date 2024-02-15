В США предложили переименовать Техас в Украину

Конгрессмен-республиканец Чип Рой раскритиковал своих однопартийцев, которые проголосовали за предоставление помощи Украине, в то время как на границе с Мексикой продолжается кризис. В эфире Fox News он заявил, что нужно переименовать Техас в Украину, чтобы наконец получить помощь от властей.

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«Думаю, довольно скоро я смогу представить законопроект о переименовании Техаса в Украину. Тогда, возможно, эта администрация и сенаторы будут работать над обеспечением безопасности границ Соединенных Штатов», — отметил Рой в прямом эфире.

Он также осудил сенаторов за финансирование вооруженных действий за пределами США: «Я никогда не видел, чтобы этот дом престарелых, известный как Сенат Соединенных Штатов, работал усерднее, чем когда дело доходит до расходования денег американского народа на зарубежные войны».