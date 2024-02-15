Столтенберг оценил влияние Трампа на целостность НАТО

«Я приветствую тот факт, что союзники по альянсу из Европы больше инвестируют в оборону, и НАТО призывала к этому много лет… Но это не может быть альтернативой НАТО, мы должны, наоборот, укреплять НАТО, а не рассматривать варианты, которые могут разделить Европу и Северную Америку», — ответил Столтенберг на вопрос журналистов, касающийся заявлений Трампа о нежелании США в полной мере выполнять положения о коллективной безопасности.