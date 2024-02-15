В НАТО уже наблюдают первые последствия того, что в США не смогли вовремя принять решение по продолжению помощи Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Российская газета
"Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что США смогут принять это решение, — сказал он, подчеркнув, что поддержка Украины в текущем конфликте — это не благотворительность, а вклад в безопасность всего НАТО. Вечерняя Москва
Ранее в Сенате США проголосовали за выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню. Пакет помощи обсуждался в США с середины осени, и основным возражением против выделения помощи другим странам со стороны республиканцев был вопрос укрепления собственной границы США с Мексикой и пресечение нелегальной миграции. BFM.RU