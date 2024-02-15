В НАТО уже наблюдают первые последствия того, что в США не смогли вовремя принять решение по продолжению помощи Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Российская газета

"Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что США смогут принять это решение, — сказал он, подчеркнув, что поддержка Украины в текущем конфликте — это не благотворительность, а вклад в безопасность всего НАТО. Вечерняя Москва