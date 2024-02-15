СМИ: США сообщили союзникам в ЕС о новой предполагаемой угрозе от РФ

Власти США проинформировали Конгресс и европейских союзников о новых разведданных по поводу военных возможностей России, которые якобы могут представлять международную угрозу. Об этом агентству Reuters рассказал неназванный источник, подтвердив соответствующую публикацию в газете The New Tork Times.

Он также сообщил, что эти возможности связаны с якобы предпринимаемыми попытками России разработать ядерное оружие для размещения в космосе. Собеседник агентства заметил, что эти возможности РФ не представляют насущной угрозы для Соединенных Штатов.

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо) ранее заявил, что распространил среди законодателей "информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности".