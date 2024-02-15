СМИ раскрыли планы Трампа в отношении Украины в случае переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания новым лидером страны по итогам выборов 2024 года он будет настаивать на том, чтобы Киев согласился или инициировал мирные переговоры с Москвой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Дональд Трамп размышляет над тем… чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке войны с Россией, если вернется к власти в следующем году», — пишет издание.

Как сообщили источники агентства, советники Трампа уже обсуждают инициативу по организации переговоров с участием лидера Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Эта встреча должна состояться в кратчайшие сроки после избрания Дональда Трампа на пост президента США.

Один советник Трампа рассказал Bloomberg, что подтолкнуть Украину к переговорам может обещание Вашингтона сократить военную помощь Киеву, в то время как ее увеличение, вероятно, лишь спровоцирует Россию на еще более агрессивные действия.