$91.43+0.2397.81-0.38
Войти в почту

Эксперт назвал ошибкой Евросоюза поддержку военного конфликта на Украине

Руководство Евросоюза допускает ошибку, поддерживая продолжение военных действий на Украине, потому что Россия показала, что готова к серьезному компромиссу. Такое мнение высказал руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС украинский конфликт.

Эксперт назвал ошибкой Евросоюза поддержку военного конфликта на Украине
© РИА Новости

"Я считаю неправильным, что нынешнее руководство ЕС продолжает войну вместо того, чтобы прийти к соглашению с Россией", - сказал венгерский политолог.

Он выразил мнение, что в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин показал, что "Россия готова к серьезному компромиссу по Украине".

"Думаю, что ведущие государства Евросоюза - Германия и Франция, а также руководство ЕС уже тешат себя ложной иллюзией, что они могут победить Россию. ЕС классифицирует победу Украины над Россией как "стратегический интерес" и подчиняет другие цели сообщества цели войны. Наши народы расплачиваются за эту войну. Санкции влияют на уровень жизни наших народов. И что самое серьезное, нынешнее руководство ЕС приносит украинский народ в жертву на алтарь своих эгоистичных интересов. Давайте не будем забывать, что почти полмиллиона украинских солдат погибли на этой войне, которая 24 февраля вступит в свой третий год", - отметил Шимо.

Отвечая на вопрос, каким могло бы быть его послание западным лидерам, руководитель "Венгерского круга мира", сказал: "Венгрия и венгерский народ хотят жить в мире и иметь хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом. Мы не заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. В наших интересах, чтобы очаг войны вдоль наших границ был ликвидирован. Но для того, чтобы это произошло, необходимо признать, что другие тоже существуют, у других тоже есть интересы безопасности, и с ними надо идти на компромиссы ради собственных интересов".

Шимо считает, что ответственные политики должны думать об интересах своей страны в целом и большинства ее граждан, а не руководствоваться "эгоистичными материальными интересами узкой элиты".

"Я знаю, что это нелегко, но это необходимо для примирения Востока и Запада", - подчеркнул эксперт.

Карлсон после интервью Путина, которое было опубликовано в ночь на 9 февраля, сообщил, что поговорил с президентом России еще и в неофициальной обстановке. По итогам этого разговора американский журналист сделал вывод, что Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. В интервью Карлсону глава государства заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога в целях урегулирования украинского конфликта, но после срыва переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг.

В мире
Владимир Путин
ЕС
Мнения
Россия
Украина
Франция
Санкции