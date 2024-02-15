Эксперт назвал ошибкой Евросоюза поддержку военного конфликта на Украине

Руководство Евросоюза допускает ошибку, поддерживая продолжение военных действий на Украине, потому что Россия показала, что готова к серьезному компромиссу. Такое мнение высказал руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС украинский конфликт.

"Я считаю неправильным, что нынешнее руководство ЕС продолжает войну вместо того, чтобы прийти к соглашению с Россией", - сказал венгерский политолог.

Он выразил мнение, что в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин показал, что "Россия готова к серьезному компромиссу по Украине".

"Думаю, что ведущие государства Евросоюза - Германия и Франция, а также руководство ЕС уже тешат себя ложной иллюзией, что они могут победить Россию. ЕС классифицирует победу Украины над Россией как "стратегический интерес" и подчиняет другие цели сообщества цели войны. Наши народы расплачиваются за эту войну. Санкции влияют на уровень жизни наших народов. И что самое серьезное, нынешнее руководство ЕС приносит украинский народ в жертву на алтарь своих эгоистичных интересов. Давайте не будем забывать, что почти полмиллиона украинских солдат погибли на этой войне, которая 24 февраля вступит в свой третий год", - отметил Шимо.

Отвечая на вопрос, каким могло бы быть его послание западным лидерам, руководитель "Венгерского круга мира", сказал: "Венгрия и венгерский народ хотят жить в мире и иметь хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом. Мы не заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. В наших интересах, чтобы очаг войны вдоль наших границ был ликвидирован. Но для того, чтобы это произошло, необходимо признать, что другие тоже существуют, у других тоже есть интересы безопасности, и с ними надо идти на компромиссы ради собственных интересов".

Шимо считает, что ответственные политики должны думать об интересах своей страны в целом и большинства ее граждан, а не руководствоваться "эгоистичными материальными интересами узкой элиты".

"Я знаю, что это нелегко, но это необходимо для примирения Востока и Запада", - подчеркнул эксперт.