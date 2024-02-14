СМИ: без США Европе потребуется 10 лет для обеспечения своей безопасности

Странам Европы потребуется около 10 лет, чтобы обеспечить собственную безопасность без помощи США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой высокопоставленных чиновников.

Агентство сообщает, что если страны Европы были бы атакованы прямо сейчас, то они зависели бы от помощи США сразу в нескольких важных аспектах. Сильнее всего эта зависимость проявилась бы в обеспечении работы ПВО и ПРО, а также запасах ракет и наличии компьютерных систем для военных вычислений.

«Высокопоставленные чиновники знают, что не должны рассчитывать на США при защите Европы. <...> Активность на континенте указывает, что он по меньшей мере в десятилетии от возможности защищаться без помощи», — сообщает источник.

Помимо этого собеседники агентства заявили, что худшим сценарием для Европы окажется атака в ближайшее время, пока европейские страны еще не успели нарастить обороноспособность. Кроме того, негативным исходом также считают переизбрание на пост президента США Дональда Трампа, который может объявить о выходе страны из НАТО.