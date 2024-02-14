Большинство немцев выступили против вступления Украины в ЕС

Специалисты фонда Bertelsmann Stiftung провели очередной опрос общественного мнения в Германии. По их данным, 52% граждан ФРГ не поддерживают инициативы о вступлении Украины в Европейский союз, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Кроме того, 69% респондентов полагают, что восстановление Украины станет экономическим бременем, 47% выступают против поддержки Киева оружием.

Также 64% участников опроса поддержали идею о том, что ФРГ следует и далее принимать украинских беженцев.

Свыше половины респондентов (59%) признались, что считают ограничительные меры против России недейственными, 22% полагают, что они достаточно эффективны.

Аналитики фонда подчеркнули, что в целом по ЕС идею вступления Украины в организацию поддерживают 60%. Таким образом, заметили они, в Германии самое жесткое отношение к этому вопросу.