СМИ: Сенатор Грэм изменил отношение к Украине под влиянием Трампа

Сенатор Линдси Грэм, республиканец от штата Южная Каролина, под влиянием 45-го президента США Дональда Трампа изменил свое отношение к Украине, пишут обозреватели Лиз Гудвин и Ли Энн Колдуэлл в статье для The Washington Post.

Эксперты напомнили, что в последние годы Грэм занимал проукраинские позиции, посещал Киев и призывал Вашингтон увеличить поддержку Владимира Зеленского.

Вместе с тем, заметили авторы статьи, сенатор проголосовал против законопроекта, предусматривающего выделение дополнительных бюджетных ассигнований союзникам США в размере более $95 млрд. Свыше $60,06 млрд из этой суммы планировалось потратить на поддержку Украины.

Грэм пояснил при обсуждении проекта, что разговаривал с Трампом об Украине. Бывший президент подчеркнул в беседе, что «решительно настроен против этого пакетного законопроекта», так как крупные средства следует давать в долг, а не в качестве подарка.