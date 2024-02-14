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Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию

Депутат украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
© РИА Новости

По словам депутата, Порошенко запретили выезд из страны. При этом ранее Порошенко уже заявлял о том, что украинские пограничники не выпустили его на командировку в США и Польшу.

«Петру Порошенко запрещен выезд к участию в Мюнхенской конференции по безопасности. <...> Очередная серьезная работа нашей команды во главе с пятым президентом Украины в международной сфере заблокирована», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Депутат также добавила, что причины этого запрета пытался объяснить спикер Рады Руслан Стефанчук. По словам Климпуш-Цинцадзе, полученные от него ответы «не выдерживают никакой проверки на реальность».

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Ранее Петр Порошенко заявил, что его не пустили на Мюнхенскую конференцию из-за «смертельной угрозы» в Европе.

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