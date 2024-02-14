Депутат украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, Порошенко запретили выезд из страны. При этом ранее Порошенко уже заявлял о том, что украинские пограничники не выпустили его на командировку в США и Польшу.

«Петру Порошенко запрещен выезд к участию в Мюнхенской конференции по безопасности. <...> Очередная серьезная работа нашей команды во главе с пятым президентом Украины в международной сфере заблокирована», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Депутат также добавила, что причины этого запрета пытался объяснить спикер Рады Руслан Стефанчук. По словам Климпуш-Цинцадзе, полученные от него ответы «не выдерживают никакой проверки на реальность».