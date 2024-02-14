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Швейцария ответила на слова Лаврова об антироссийской позиции Берна

Швейцария привержена продвижению мира, правам человека, эффективной многосторонности, заявила представитель пресс-службы МИД страны Элиса Рагги. Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале.

Швейцария ответила на слова Лаврова об антироссийской позиции Берна
© РИА Новости

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Берн занял «откровенно антироссийскую позицию» в конфликте на Украине и к нему нет доверия как к посреднику.

Рагги заметила, что республика привержена также хорошему управлению и уважению международного права. Она добавила, что на фоне этого страна «стремится к конструктивным отношениям со всеми государствами» планеты.

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По ее словам, Швейцария поддерживает все инициативы, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН.

В связи с этим, констатировала дипломат, Берн продолжит поддерживать связь со всеми игроками, которые заинтересованы в том же самом.

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