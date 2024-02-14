Вучич рассказал, что произвело революцию в боях на Украине
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российские дроны «ZALA Ланцет» произвели революцию в боевых столкновениях на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Вучич сделал во время военного показа в городе Ниш. Осматривая полученные по контракту из России образцы вооружения, сербский президент отметил, что Москва никому не передает хорошо показавший себя «Ланцет».
«Сначала у них таких не было, но потом они создали "Ланцет" и буквально произвели революцию в ходе конфликта. И никому не передают "Ланцет", даже Белоруссии, никто не может понять, как это сделано», — заявил он.
Помимо этого Вучич также прокомментировал сербский дрон-камикадзе «Комар». По его словам, через полтора года такой дрон должен стать частью снаряжения каждого сербского военнослужащего.
«Он требует малых денежных вложений, постараемся, чтобы через полтора года у каждого нашего военнослужащего сухопутных войск был такой с большей дистанцией поражения, чем сейчас. Идет время, до конца года хочу пять тысяч таких “комаров”», — заявил он.
Ранее Вучич посоветовал главе сербского Министерства обороны прислушаться к совету своего российского коллеги Сергея Шойгу.