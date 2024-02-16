В Армении назвали дезинформацией сообщения Азербайджана об обстрелах

Заявления Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций на границе с Арменией являются дезинформацией. Об этом министерство обороны Армении написало в своем Telegram-канале.

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«Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 16 февраля в 12:50 (11:50 по московскому времени) подразделения ВС Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, является дезинформацией», — говорится в сообщении ведомства.

Баку сообщил об обстрелах своих позиций 16 февраля. По данным Минобороны Азербайджана, военные были атакованы из крупнокалиберного оружия со стороны населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района.