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Алиев назвал последние события на границе с Арменией сигналом Еревану

Ответные меры, предпринятые азербайджанскими подразделениями на границе с Арменией, стали еще одним сигналом Еревану и его покровителям. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с инаугурационной речью в парламенте страны. ТАСС

«На очередную провокацию, совершенную Арменией в эти дни, был немедленно дан адекватный ответ, и враг был наказан», — сказал президент, назвав действия Баку еще одним сигналом Еревану и тем, кто его поощряет. Lenta.ru

13 февраля Министерство обороны Армении сообщило об обстреле военных в районе населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области. Азербайджан назвал свои действия «операцией возмездия» и объяснил их провокацией со стороны Еревана. Газета.Ru

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