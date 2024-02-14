Ответные меры, предпринятые азербайджанскими подразделениями на границе с Арменией, стали еще одним сигналом Еревану и его покровителям. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с инаугурационной речью в парламенте страны. ТАСС

«На очередную провокацию, совершенную Арменией в эти дни, был немедленно дан адекватный ответ, и враг был наказан», — сказал президент, назвав действия Баку еще одним сигналом Еревану и тем, кто его поощряет. Lenta.ru