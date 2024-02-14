В Германии предложили альтернативу поставкам оружия на Украину

Германским властям вместо снарядов стоит «экспортировать» в зоны боевых действий желающих войны политиков. Об этом заявила депутат немецкого бундестага Сара Вагенкнехт. Газета.Ru
"Вместо того, чтобы отправлять оружие, можно сформировать батальон из политиков, которые непременно хотят войны, - сказала она. - И этот почетный батальон мы будем экспортировать по всему миру, давать ему возможность участвовать во всех войнах". ТАСС
Ранее Вагенкнехт заявляла, что Германия тратит миллиарды на оружие для Украины, тем самым только затягивая конфликт. RT на русском