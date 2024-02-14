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В Польше назвали обещание Макрона передать Европе ядерное оружие «эпохальным»

Польский премьер Дональд Туск серьезно отнесся к обещанию лидера Франции Эммануэля Макрона предоставить Европе ядерное оружие. Слова политика передает телеканал Polsat TV.

В Польше назвали обещание Макрона передать Европе ядерное оружие «эпохальным»
© РИА Новости

Туск подчеркнул, что в Варшаве считают угрозу со стороны Москвы актуальной. По его словам, проблема ядерной опасности не является абстракцией.

«Я очень серьезно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция готова предоставить Европе свои ядерные возможности», — сказал премьер во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

При этом журналисты Polsat TV назвали заявление французского лидера эпохальным решением.

Ранее Китай призвал Запад не подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества.

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