В Польше назвали обещание Макрона передать Европе ядерное оружие «эпохальным»
Польский премьер Дональд Туск серьезно отнесся к обещанию лидера Франции Эммануэля Макрона предоставить Европе ядерное оружие. Слова политика передает телеканал Polsat TV.
Туск подчеркнул, что в Варшаве считают угрозу со стороны Москвы актуальной. По его словам, проблема ядерной опасности не является абстракцией.
«Я очень серьезно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция готова предоставить Европе свои ядерные возможности», — сказал премьер во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
При этом журналисты Polsat TV назвали заявление французского лидера эпохальным решением.
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