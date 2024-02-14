«Законопроект мертв»: в США оценили шансы Украины получить помощь

Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв (в палате представителей. — NEWS.ru). <...> Приоритеты сената не связаны с Америкой в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции, — заявил Миллс.