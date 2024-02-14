Великобритания призвала Конгресс США одобрить помощь Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Палату представителей Конгресса США одобрить пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Кэмерон прокомментировал процесс одобрения военной помощи США в ходе визита в Болгарию. Он указал, что Великобритания и Европейский союз уже объявили о мерах поддержки Украины в 2024 году.

«Я призываю членов Конгресса, которые будут рассматривать этот вопрос сегодня, проголосовать за пакет. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в Конгрессе», — заявил дипломат.

По его мнению, принятие законопроекта важно и для американской безопасности.