Главу Львова упрекнули в использовании «бандеровского языка»

Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский обвинил мэра Львова Андрея Садового в применении «бандеровского языка». Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее Садовой назвал «пророссийскими провокаторами» польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из грузовиков в знак протеста против поставок сельскохозяйственных продуктов с Украины в Польшу.

По словам Згожельского, Садовому следует «выпить стакан воды прежде, чем что-либо говорить».

«Потому что часто создается впечатление, что он говорит бандеровским языком, который не должен быть языком общения на Украине», — добавил вице-спикер.

Отдельно Згожельский выступил с критикой в адрес заместителя министра экономики и торговли Украины Тараса Качку, который заявлял, что протестующие готовы «убивать украинцев». Он попросил украинского чиновника не оскорблять поляков и отметил, что такие выступления могут ухудшить отношения между странами.