Министр экономики Армении подал в отставку

Министр экономики Армении Ваан Керомян сообщил об уходе со своего поста. Об этом пишет издание Armpress, которое приводит заявление политика.

"Дорогие жители Республики Армения! Получилось так, что я больше не буду служить вам на посту министра экономики. В течение этих трех с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью, наполненный любовью к каждому жителю Армении", - заявил министр.

Глава находился на своем посту в течение трех лет. Он отчитался в цифрах о деятельности министерства экономики, сообщив, что в 2023 году ВВП Армении, по сравнению с 2020 годом, вырос на 100%.

При этом о причинах отставки Керобяна не сообщается. До этого Керобян сообщил, что Армения и Россия окончательно прекратили расчеты в долларах и евро. По его словам, по итогам 2022 года поставки из Армении в России поднялись почти в четыре раза, до $2,5 млрд.