Странам Североатлантического договора (НАТО) необходимо спокойно относиться к словам бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом Германии Борис Писториус в эфире Die Welt.

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Писториус прокомментировал высказывания Трампа о планах поощрять атаки на страны НАТО. Он посоветовал странам альянса сохранять спокойствие, поскольку Трамп еще не стал американским лидером.

Политик заявил, что реализация подобных намерений станет угрозой и самим США. «Если бы он их реализовал, нанесли бы серьезный ущерб трансатлантическим отношениям и в конечном итоге отпилили бы ветку, на которой и Америка тоже сидит», — подчеркнул он.