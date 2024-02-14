Обзор иноСМИ: «жестокая правда» от посла РФ и обогнавшая «план Маршалла» помощь Киеву

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В Польше пропустили сроки строительства АЭС

Замминистра климата Польши Милош Мотыка заявил, что подготовка к строительству АЭС в стране, возможно, задержится на год. Об этом сообщает PAP Biznes.

Несмотря на задержки, в Польше все еще рассчитывают, что первый энергоблок АЭС удастся ввести в эксплуатацию в 2033 году, подчеркнул Мотыка. Обновление энергетической политики Польши, над которым работает правительство, должно также включать реализацию графика строительства АЭС. Замминистра отметил, что заминки в подготовке связаны с «экологическими решениями». Предыдущее польское правительство выбрало компанию для строительства завода на побережье Балтийского моря, однако модель финансирования определена не была, а экологическое разрешение на завод выдали в 2023-м, а не в 2022 году, как планировалось. Дискуссии с Еврокомиссией о финансировании все еще продолжаются.

«Жестокая правда» от посла России в Британии

Российский посол в Британии Андрей Келин «уверенно заявил» в интервью Sky News, что Украина проигрывает. Россия, с другой стороны, смогла справиться с мощнейшими западными санкциями, а ее военно-промышленный комплекс более чем способен обеспечить нужды армии, подчеркнул дипломат.

Sky News называет заявления Келина «в целом правдой». Как отмечает телеканал, слова посла подчеркнули удручающее состояние военной машины Украины в условиях, когда продолжение американской финансовой поддержки оказалось под вопросом.

«Финансовая помощь Украине превзошла «план Маршалла»

Западная поддержка Украины затмевает программу США по восстановлению Европы после Второй мировой войны («план Маршалла»), заявила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Как пишет Politico, глава ЕБРР охарактеризовала поддержку Украины со стороны Запада как «огромную», несмотря на недавнюю критику и обвинения, что союзники Киева не сделали достаточно для его поддержки.

Рено-Бассо подчеркнула, что финансовая помощь ЕС в реальном выражении намного больше, чем «план Маршалла» с точки зрения процента от ВВП. Брюссель и Вашингтон стали крупнейшими спонсорами Украины, выделив 27,5 миллиарда евро и 22,9 миллиарда соответственно в период между февралем 2022 года и концом 2023-го, отмечает Politico. Глава ЕБРР отметила, что за счет поддержки со стороны ЕС Украина обеспечивает 50 процентов своего бюджета.

Страны НАТО приблизились к цели по расходам на оборону

Значительная часть стран-членов НАТО скоро достигнет цели по оборонным расходам (два процента от ВВП); альянс готовится к потенциальной победе Дональда Трампа, ранее критиковавшего НАТО: на выборах президента США, пишет Financial Times. Как заявил газете представитель альянса, в НАТО ожидают, что около двух третей союзников достигнут цели в два процента в 2024 году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг должен подробно рассказать о новых оценках в среду, 14 февраля, после того, как Трамп «развязал политическую бурю», заявив, что он «поощрял бы» Россию атаковать страны НАТО, не вносящие свой вклад в финансирование. По оценкам чиновников, около 20 стран альянса достигнут целевого показателя до конца года.

Случай бубонной чумы в США: что нужно знать о болезни

Власти американского штата Орегон на этой неделе сообщили о случае бубонной чумы у местного жителя, который, вероятно, заразился от больной домашней кошки. Как сообщает Associated Press, зараженному человеку и его близким контактам предоставили необходимое лечение, остальные члены местного сообщества не подвергаются риску. Кошку тоже лечили, но она не выжила.