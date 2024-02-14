В США начали обсуждать дачу показаний автором доклада о «плохой памяти» Байдена

Министерство юстиции и лидеры палаты представителей конгресса США начали выбирать дату, когда специальный прокурор Роберт Хёр сможет дать показания в связи с его расследованием по делу о ненадлежащем хранении президентом США Джо Байденом секретных материалов. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

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Отмечается, что чиновники рассматривают конец февраля - начало марта для проведения соответствующего мероприятия в юридическом комитете палаты представителей. Если Хёр даст показания, это будет его первое публичное заявление по расследованию.