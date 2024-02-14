Приглашенного в РФ депутата из Перу не пустили в самолет из-за запрета США

Приглашенного на форум в российскую столицу депутата из Перу Гильермо Бермехо не пустили в самолет из-за запрета США. Об этом сообщил ТАСС.

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Парламентарий пояснил, что получил приглашение от партии "Единая Россия" на мероприятие "За свободу наций!", которое состоится 15–17 февраля в Москве. Он должен был отправиться в полет из Лимы с пересадкой в Мехико и Стамбуле. Небольшая часть маршрута лайнера проходила через воздушное пространство США.

"Когда мы делали пересадку в Мехико, компания Turkish Airlines проинформировала нас о получении предупреждения со стороны миграционной службы США, что мне не разрешено пролетать через воздушное пространство США", - отметил Бермехо.

Депутат обратил внимание, что он, во-первых, как парламентарий он имеет дипломатический паспортом, а во-вторых намерения въезжать на территорию США не было. Тем не менее, Бермехо получил отказ в допуске на борт.