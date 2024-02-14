Министр обороны Индонезии лидирует на выборах президента

Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто по предварительным данным набирает свыше 60 процентов голосов на выборах президента страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на опросчика Indikator Politik.

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Всего подчитана четверть бюллетеней. Экс-министр культуры и образования Анис Басведан набирает 21 процент голосов, а бывший губернатор Центральной Явы Ганжар Праново - 18 процентов голосов.

Субианто - единственный кандидат, имеющий отношение к диктатуре Сухарто в 1967-1998 годах, когда он был генерал-лейтенантом. Много лет командовал спецназом Копассус, но был с позором отправлен в отставку в 1998 году после того, как солдаты Копассуса похитили и пытали политических оппонентов Сухарто (его тогдашнего тестя).

Официальные результаты будут опубликованы только через несколько недель после голосования.

Кандидаты соперничают за то, чтобы сменить широко популярного президента Джоко Видодо, который не может баллотироваться снова из-за ограничения в два срока.