«Критический момент»: западные СМИ о спорах в США по проекту помощи Украине
Сенат согласовал проект помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов в «критический момент» для украинских военных. Удастся ли американским парламентариям договориться о выделении помощи, оценили западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».
Ранее Сенат проголосовал за пакет помощи Украине, а также Израилю и Тайваню. После этого законопроект должен отправиться в Палату представителей. Однако, по мнению аналитиков, проект через нижнюю палату Конгресса не пройдет в связи с тем, что не содержит статью о финансах для границы между США и Мексикой.
Споры в США вокруг проекта выделения помощи Украине, Израилю и Тайваню стали одной из главных тем для западных СМИ.
Издание Rolling Stone обратило внимание на то, что Сенат проявил «редкое большинство», утвердив пакет помощи 70 голосами против 29. Однако в Киеве «скорее всего, не увидят ни цента из этой суммы».
«Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (от штата Луизиана) уже заявил, что республиканцы намерены торпедировать законопроект», - отмечает издание.
В свою очередь Defense News предрекает «тяжелую борьбу» в Палате представителей.
«Республиканцы Палаты представителей все сильнее сопротивляются дополнительной помощи Украине и иностранной помощи в целом», - говорится в статье.
Журналисты также напомнили, что бывший президент США Дональд Трамп, который сейчас является ведущим кандидатом на республиканских президентских праймериз, выступает против этого законопроекта.
Издание Wall Street Journal пишет о том, что принятие пакета помощи Сенатом произошло в критический для Украины момент, когда у нее «кончаются средства и люди» после неудачного контрнаступления.
Американские СМИ ранее сообщили, что новая стратегия Вашингтона по поддержке Украины нацелена на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики. Новых попыток контрнаступлений не будет.