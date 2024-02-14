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В Харькове обещавший скидки за сдачу русских книг книжный магазин облили краской

В Харькове краской обили фасад магазина, обещавший скидки за сдачу книг на русском языке в качестве макулатуры, об этом сообщило украинское издание «Фокус».

В Харькове обещавший скидки за сдачу русских книг книжный магазин облили краской
© Lenta.ru

«В Харькове облили краской книжный магазин Vivat, который объявил сбор книг на русском», — сообщается на сайте издания.

На фотографии облитого красной фасада видно, что краской залито объявление, о сдаче русскоязычных книг в макулатуру ради получения скидки:

«Поставь русскую книгу в угол. За каждые пять килограммов макулатуры — скидка 30 процентов на чек на следующую покупку».

Ранее в Харькове сотрудники военкомата избили убегавшего от них парня. На кадрах видео было видно, как мужчина в военной форме догоняет парня, валит его на землю и начинает бить, вскоре к нему присоединяется второй.

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