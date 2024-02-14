В Харькове обещавший скидки за сдачу русских книг книжный магазин облили краской
В Харькове краской обили фасад магазина, обещавший скидки за сдачу книг на русском языке в качестве макулатуры, об этом сообщило украинское издание «Фокус».
«В Харькове облили краской книжный магазин Vivat, который объявил сбор книг на русском», — сообщается на сайте издания.
На фотографии облитого красной фасада видно, что краской залито объявление, о сдаче русскоязычных книг в макулатуру ради получения скидки:
«Поставь русскую книгу в угол. За каждые пять килограммов макулатуры — скидка 30 процентов на чек на следующую покупку».
Ранее в Харькове сотрудники военкомата избили убегавшего от них парня. На кадрах видео было видно, как мужчина в военной форме догоняет парня, валит его на землю и начинает бить, вскоре к нему присоединяется второй.
Lenta.ru: главные новости