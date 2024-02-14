NBC News: Байден избегает встречи «один на один» по Украине

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон хочет встретиться один на один с президентом США Джо Байденом и обсудить финансирование Украины, но Байден пока не соглашается на переговоры. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник, близкий к Джонсону.

По словам источника, Джонсон, республиканец от штата Луизиана, и его сотрудники уже несколько раз просили о встречах с Байденом через высокопоставленных чиновников Белого дома. Просьбы начали поступать после поездки Джонсона на границу США в Игл-Пасс, штат Техас, где развернулось противостояние местных и федеральных властей.

Последняя просьба о встрече поступила чуть больше недели назад, она касалась «общего пути продвижения вперед по законодательному пакету».

Законопроект, который продвигает Байден в Конгрессе, включает 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины, 14,1 миллиарда для Израиля, 2,44 миллиарда долларов Центральному командованию США из-за конфликта в Красном море и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, «сталкивающихся с агрессией со стороны Китая».

13 февраля законопроект был принят при поддержке 70 сенаторов (29 были против).

Джонсон критикует поддержанный сенаторами законопроект и продолжает настаивать, что любой пакет помощи должен сопровождаться серьезными изменениями в пограничной политике США. В принятой версии законопроекта не предусмотрены средства на иммиграционную реформу.

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ, республиканец от штата Луизиана, заявил, что Байден «отказывается» встречаться с Джонсоном.