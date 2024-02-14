Китай призвал Запад прекратить помощь Украине

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал страны Запада прекратить поставки оружия Украине, этим меры, по мнению дипломата, подрывают дипломатические усилия мирового сообщества по урегулированию конфликта. Слова Цзюня приводит издание Newsweek.

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"Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообществта… Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок", - подчеркнул представитель.

До этого сообщалось, что финансовая помощь, которую Европейский союз (ЕС) предоставил Украине, по своим объемам превосходит американский "план Маршалла".

1 февраля ЕС одобрил выделение €50 млрд на поддержку Украины в течение следующих четырех лет. За документ проголосовали представители всех 27 стран — членов регионального содружества. При этом проект предполагает, что в качестве источника финансирования Брюссель может также использовать доходы от заблокированных российских активов.