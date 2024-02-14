Маск призвал министра внутренней безопасности США уйти в отставку

Американский бизнесмен и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск обвинил на своей странице в X главу министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса в потворстве незаконной миграции и призвал его уйти в отставку.

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В посте предприниматель отметил, что Майоркас намеренно нарушает закон и привлекает огромное количество нелегалов в страну. При этом он одновременно утверждает, что делает обратное, заявил Маск.

До этого предприниматель отреагировал на слова пользователя соцсети X о том, что нежелание Белого дома удостовериться в умственных способностях президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста. По словам Маска, главе государства необходимо обязательно проходить когнитивный тест.