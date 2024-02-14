В Киеве оскорбили Зеленского после интервью Путина

Украина ушла из геополитической повестки дня в мировом масштабе, а ее лидер Владимир Зеленский предстал в виде «бомжа с вокзала» после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, что российский лидер в беседе с Карлсоном выразил собственную модель мироустройства. Соскин также отметил, что Запад не в состоянии оказывать Украину.

«Нас уже смыло, особенно после этого интервью. Зеленский вообще уже считается просто каким-то бомжом с вокзала, — заявил он.

Экс-советник Кучмы также добавил, что беседу «посмотрели в целом уже где-то полмиллиарда человек» во всем мире.