FT: законодатели США посетят Тайвань

Председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майк Галлагер вместе с делегацией законодателей собирается посетить Тайвань 21 февраля.

Об этом пишет газета Financial Times.

По её данным, делегация, вероятно, встретится с Лаем Цинде, одержавшим победу на выборах главы администрации острова.

Ранее сенат США одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.