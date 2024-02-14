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FT: делегация законодателей США на следующей неделе посетит Тайвань

Председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майк Галлагер вместе с делегацией законодателей собирается посетить Тайвань 21 февраля.

FT: законодатели США посетят Тайвань
© ТАСС

Об этом пишет газета Financial Times.

По её данным, делегация, вероятно, встретится с Лаем Цинде, одержавшим победу на выборах главы администрации острова.

Ранее сенат США одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Также заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что США используют с Тайванем обкатанные на Украине приёмы.

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