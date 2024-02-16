Премьер Баварии резко раскритиковал заявления Трампа по НАТО

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер подверг резкой критике заявления бывшего президента США Дональда Трампа по НАТО. Ставя под сомнение обязательство по оказанию помощи, по словам Зёдера, Трамп ослабляет западный оборонительный альянс.

Если станет обычной практикой говорить партнерам по НАТО, что они получат помощь только в том случае, если заплатят, это будут "своего рода деньги за защиту", считает политик. В то же время глава ХСС выступил за значительное увеличение производства вооружений в Германии.

"Позор, что Украину оставляют в подвешенном состоянии и не поставляют ей достаточно оружия и боеприпасов", утверждал Зёдер. "Материалы и боеприпасы должны быть доставлены как можно скорее, чтобы Украина могла защитить себя", - заключил он.

10 февраля Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, рассказал об одной из встреч с лидерами стран - членов НАТО в бытность американским президентом. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО.