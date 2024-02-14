Зеленский отправится в Берлин, Париж и Лондон

Украинский президент Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон в рамках турне. Об этом пишет газета New York Times.

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"Зеленский, скорее всего, будет выступать за увеличение военной помощи в ходе визитов в Берлин, Париж и, возможно, Лондон в рамках быстрого турне на этой неделе, которое должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности", - говорится в сообщении издания.

В офисе Зеленского предупредили, что окончательное решение о поездках принято не было.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.