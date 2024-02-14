Министр финансов США выступила с заявлением о поддержке Украины

Бюджетная поддержка Киева со стороны американских властей сегодня важна для Украины как никогда раньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, это связано с успехом Украины на поле боя и способствует укреплению национальной безопасности Соединенных Штатов. Заявление главы Минфина последовало по случаю принятия Сенатом проекта закона о дополнительной помощи Киеву. Как считает министр, выделение дополнительных средств станет «заверением» для остальных доноров Киева в том, что Вашингтон продолжает оказывать Украине поддержку.

«Международные партнеры, помимо США, покрыли приблизительно три четверти потребностей внешнего финансирования Украины в 2023 году и продолжит делать это в 2024 году», — отметила Йеллен.

Она указала, что теперь Палате представителей необходимо быстро поддержать сенатский законопроект, поскольку неспособность сделать это подорвет американскую национальную безопасность, ослабит Украину и «станет победой для противников» Вашингтона.