Известный американский журналист Такер Карлсон посвятил новый выпуск своего шоу коррупции на Украине и падению западной экономики. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В ходе выпуска телеведущий заявил, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией даже в том случае, если Запад продолжит поддерживать Киев и направит ВСУ сотни миллионов долларов.

По его мнению, у Украины, Соединенных Штатов и НАТО в целом недостаточно промышленного потенциала для завершения военного конфликта.

Карлсон отметил, что население РФ на 100 миллионов человек больше, чем на Украине. Он добавил, что дальнейшая поддержка со стороны западных стран приведёт лишь к увеличению числа погибших.

Кроме того, продолжение конфликта негативно отразится на западной экономике, в том числе, ударит по США и Германии.

Журналист подчеркнул, что украинское правительство «одновременно коррумпировано и авторитарно». Оно отменило выборы, запретило одну из христианских конфессий, убило американского журналиста.

На фоне этого, резюмировал Карлсон, Сенат США решил направить Киеву $60 млрд.