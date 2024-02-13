СМИ: в законе о деньгах для Украины нашлась «бомба замедленного действия»
Пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд содержит своего рода «бомбу замедленного действия», пишет «Комсомольская правда».
По данным газеты, в тексте законопроекта прописаны сроки выделения финансовых траншей союзникам Соединенных Штатов. Так, предусматривается, что финансы должны поступать на Украину до 30 сентября 2025 года.
Таким образом, отметили эксперты, в случае совпадения двух факторов — принятия законопроекта и избрания бизнесмена Дональда Трампа президентом США — новому главе государства по закону не удастся прекратить выплаты Киеву.
Ранее сообщалось, что Сенат проголосовал за пакет помощи Украине, а также Израилю и Тайваню. После этого законопроект должен отправиться в палату представителей.
По мнению аналитиков, проект через нижнюю палату Конгресса не пройдет в связи с тем, что не содержит статью о финансах для границы между США и Мексикой.