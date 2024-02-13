США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине

В Вашингтоне не приняли предложение Москвы о прекращении огня на Украине с дальнейшей заморозкой конфликта. Об этом заявляют источники, знакомые с ситуацией.

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«Вашингтон не будет участвовать в переговорах, в которых не участвует Украина», — приводит слова источника Reuters.

При этом агентство утверждает, что президент России Владимир Путин в конце 2023 года дал понять США через посредников на Ближнем Востоке, что готов к прекращению огня на Украине.

По сообщения источников Reuters, предлагалось заморозить конфликт на тех рубежах, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения, без потери контроля Россией уже занятых территорий. Три российских источника агентства заявили, что Вашингтон отказался от обсуждения.