В США рассказали о последствиях отказа Конгресса от помощи Украине

Отказ Палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект о финансовой помощи Израилю и Украине покажет ненадежность Соединенных Штатов. О таких последствиях подобного решения рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует ТАСС.

© Lenta.ru

«Если мы этого не сделаем, это даст сигнал о том, что на США нельзя рассчитывать, не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам», — подчеркнул Кирби.

По его словам, отказ принять проект помощи Киеву продемонстрирует незаинтересованность Вашингтона в лидерстве на международной арене и нежелание выполнять свои обязательства перед союзниками и партнерами, «ведущими важнейшую борьбу».

Кирби отметил, что у американской администрации нет других вариантов изыскания средств для поддержки Украины и Израиля.

Ранее президент США Джо Байден призвал Палату представителей Конгресса США незамедлительно принять проект помощи Украине и отправить ему на стол на подпись. Он отметил, что и союзники, и противники следят за действиями Вашингтона в этом вопросе.