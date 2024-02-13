Террористы, «азовцы», иностранцы: на кого обменяли Виктора Медведчука

Украинский политик Виктор Медведчук был арестован СБУ вскоре после начала спецоперации и только в Москве узнал, как и на кого его обменяли. Что он рассказал, почему считают, что его обменяли на членов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена)?

Что рассказал Медведчук об обмене

Ныне председатель совета движения «Другая Украина» дал интервью французскому изданию Omerta. Медведчук не подтвердил слухи о том, что его обменяли на боевиков «Азова».

«На самом деле меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики „Азова“, иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка. А СМИ подали и растиражировали информацию о том, что меня обменяли на „азовцев“, что не соответствует действительности. Как были достигнуты договоренности обмена, я узнал только тогда, когда уже находился в Москве», — сообщил Медведчук.

23 сентября 2022 года глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд подтвердил, что 10 освобожденных иностранных наемников были доставлены в Эр-Рияд.

Как проходил обмен Медведчука

СБУ арестовала Виктора Медведчука 12 апреля 2022 года. Как он отмечает в интервью Omerta, арест превратили в пропагандистское шоу, на него постоянно оказывалось сильнейшее психологическое давление с угрозами расправы. Уже в апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять лидера запрещенной ОПЗЖ на украинских военнопленных. С такой же просьбой к России обратился Медведчук: на видео, сделанном СБУ, он появился со следами избиения.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Deutsch Welle, что «ключевым требованием России в рамках этого трехстороннего обмена было освобождение Виктора Медведчука». Лидер ОПЗЖ, по его словам, «дал нам все необходимые показания» о сторонниках России на Украине, что позволило «провести ряд арестов».

Как обменяли боевиков «Азова»

Версию о том, что Медведчука обменяли на боевиков «Азова», выдвинули авторы американского издания The Wall Street Journal. Главным организатором в обмене якобы был российский бизнесмен Роман Абрамович — он не только договорился о выдаче «азовцев» в Турцию, но и на личном бизнес-джете доставил 10 иностранных наемников в Эр-Рияд.

В России ситуация с обменом террористов из «Азова» наравне с рядовыми солдатами ВСУ вызвала осуждение. Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что «азовцев» надо было «судить и расстрелять».

108 боевиков, в том числе 5 полевых командиров «Азова» в результате оказались на свободе в Турции. Президент Владимир Путин подтвердил, что в курсе этих соглашений.

«Договоренности были, других комментариев не будет <...> Vы делали эти обмены, в том числе с „азовцами“, меняли их, скажем, на наших летчиков. В принципе, когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно», — объявил президент в июле 2022 года.

Почему Медведчука называют «кумом Путина»

После ареста Медведчука в апреле 2022 года СМИ на Западе и Украине высказали предположение, что акция СБУ нацелена лично на Владимира Путина. В 2021 году Киев внес украинского политика в санкционные списки как «близкого друга и кума Путина».