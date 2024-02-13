Трамп предложил свою невестку на пост сопредседателя Нацкомитета республиканцев

Бывший президент США Дональд Трамп хочет сделать свою невестку Лару Трамп сопредседателем Национального комитета Республиканской партии США. Об этом сообщает Bloomberg.

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Такое заявление Трамп сделал во время своей предвыборной кампании. По его словам, Лара может стать сопредседателем вместе с главным юрисконсультом Республиканской партии Северной Каролины Майклом Уотли. Он также добавил, что сама Лара уже согласилась на эту должность.

«Моя очень талантливая невестка Лара Трамп согласилась баллотироваться в качестве сопредседателя Республиканской партии Северной Каролины. Лара — чрезвычайно талантливый собеседник и предана всему, что отстаивает MAGA (лозунг Трампа “Make America Great Again” — “Сделаем Америку снова великой” — прим. ред.)», — заявил Трамп.

Лара Трамп является женой сына Дональда Трампа, а также бывшим телевизионным продюсером. При этом нынешний председатель Республиканской партии Северной Каролины Ронна МакДэниел заявила, что может уйти в отставку после первичных выборов. Как отмечает источник, такое развитие событий может дополнительно усилить влияние Трампа на Республиканскую партию.