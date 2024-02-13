Трамп предложил свою невестку на пост сопредседателя Нацкомитета республиканцев
Бывший президент США Дональд Трамп хочет сделать свою невестку Лару Трамп сопредседателем Национального комитета Республиканской партии США. Об этом сообщает Bloomberg.
Такое заявление Трамп сделал во время своей предвыборной кампании. По его словам, Лара может стать сопредседателем вместе с главным юрисконсультом Республиканской партии Северной Каролины Майклом Уотли. Он также добавил, что сама Лара уже согласилась на эту должность.
«Моя очень талантливая невестка Лара Трамп согласилась баллотироваться в качестве сопредседателя Республиканской партии Северной Каролины. Лара — чрезвычайно талантливый собеседник и предана всему, что отстаивает MAGA (лозунг Трампа “Make America Great Again” — “Сделаем Америку снова великой” — прим. ред.)», — заявил Трамп.
Лара Трамп является женой сына Дональда Трампа, а также бывшим телевизионным продюсером. При этом нынешний председатель Республиканской партии Северной Каролины Ронна МакДэниел заявила, что может уйти в отставку после первичных выборов. Как отмечает источник, такое развитие событий может дополнительно усилить влияние Трампа на Республиканскую партию.