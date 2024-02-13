Байден оценил одобрение сенатом помощи Украине
Президент США Джо Байден приветствовал утверждение в сенате многомиллиардного законопроекта о помощи Украине и прочим американским союзникам и призвал палату представителей действовать столь же оперативно. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
По мнению Байдена, цена бездействия ежедневно растет, особенно на Украине. Он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается ситуация, когда у украинских войск заканчиваются боеприпасы на линии фронта.
По словам президента США, законопроект, который был направлен на рассмотрение в палату представителей, обеспечивает Израиль «всем необходимым для защиты своего народа от террористов ХАМАС», а также выделяет «спасающую жизни гуманитарную помощь палестинскому народу, подавляющее большинство которого не имеет ничего общего с ХАМАС».
До этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенаторов США, которые проголосовали за законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.