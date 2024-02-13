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Байден оценил одобрение сенатом помощи Украине

Президент США Джо Байден приветствовал утверждение в сенате многомиллиардного законопроекта о помощи Украине и прочим американским союзникам и призвал палату представителей действовать столь же оперативно. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден оценил одобрение сенатом помощи Украине
© Газета.Ru

По мнению Байдена, цена бездействия ежедневно растет, особенно на Украине. Он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается ситуация, когда у украинских войск заканчиваются боеприпасы на линии фронта.

По словам президента США, законопроект, который был направлен на рассмотрение в палату представителей, обеспечивает Израиль «всем необходимым для защиты своего народа от террористов ХАМАС», а также выделяет «спасающую жизни гуманитарную помощь палестинскому народу, подавляющее большинство которого не имеет ничего общего с ХАМАС».

До этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенаторов США, которые проголосовали за законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

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