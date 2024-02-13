Польские фермеры планируют заблокировать границу с Украиной

Польский профсоюз работников сельского хозяйства «Солидарность» заявил, что 20 февраля протестующие фермеры собираются полностью заблокировать границу с Украиной . Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом в профсоюзе подчеркнули, что собираются блокировать не только пограничные пункты, но и все способы добраться до перевалочных станций и портов.