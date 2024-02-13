Польские фермеры планируют заблокировать границу с Украиной
Польский профсоюз работников сельского хозяйства «Солидарность» заявил, что 20 февраля протестующие фермеры собираются полностью заблокировать границу с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом в профсоюзе подчеркнули, что собираются блокировать не только пограничные пункты, но и все способы добраться до перевалочных станций и портов.
«На 20 февраля, в рамках 30-дневной генеральной стачки фермеров, объявляем, что все протестные мероприятия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов Польши с Украиной», — заявили в профсоюзе.
Напомним, что недовольные польские фермеры протестуют против наплыва дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины, которая обрушила цены и оставила местных производителей без заработка.
Ранее польские фермеры уничтожили украинское зерно прямо на границе.