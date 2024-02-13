Боррель заявил о расширении партнерства ЕС с одной из стран СНГ

По его словам, Ереван выразил желание сблизиться с союзом еще в октябре прошлого года. ТК "Звезда"

Боррель призвал Армению к проведению реформ для начала диалога по достижению безвизового режима с сообществом. "Мы обсудили варианты начать диалог о визовой либерализации. Я принял к сведению большой интерес Армении в этом и призвал продвинуть проведение реформ, чтобы достигнуть процесса по этому вопросу", - сказал он. ТАСС