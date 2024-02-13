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Боррель заявил о расширении партнерства ЕС с одной из стран СНГ

Евросоюз и Армения приняли решение начать работу над амбициозным расширением двухстороннего сотрудничества, заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. News.ru

По его словам, Ереван выразил желание сблизиться с союзом еще в октябре прошлого года. ТК "Звезда"

Боррель призвал Армению к проведению реформ для начала диалога по достижению безвизового режима с сообществом. "Мы обсудили варианты начать диалог о визовой либерализации. Я принял к сведению большой интерес Армении в этом и призвал продвинуть проведение реформ, чтобы достигнуть процесса по этому вопросу", - сказал он. ТАСС

Боррель заявил о расширении партнерства ЕС с одной из стран СНГ
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